Castelvetrano, verso la mobilità green e sostenibile. Saranno installate 15 colonnine di ricarica

di: Redazione - del 2023-10-17

L'Amministrazione Comunale pone tra i suoi obiettivi quello di garantire sempre maggiori servizi al cittadino valorizzando l'aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile al fine di perseguire il raggiungimento di una mobilità sostenibile mediante la riduzione delle emissioni e dei consumi energetici da traffico, e la realizzazione delle politiche sul trasporto pubblico locale e sulla mobilità sostenibile.

Così l’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta nr. 195 dell’11 ottobre 2023 ha approvato gli indirizzi per l’installazione e gestione colonnine di ricarica veicoli elettrici sul suolo pubblico del territorio di Castelvetrano.

A seguire il Responsabile della V Direzione si occuperà di predisporre una manifestazione di interesse con avviso pubblico per la fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica di autoveicoli elettrici o ibridi.

Gli spazi pubblici individuati che interesseranno Castelvetrano ed anche le due borgate marinare sono quelli riportati nella seguente tabella:



Via Del Mediterraneo rif. Parcheggio ingresso parco archeologico (frazione di Triscina) (44kw)

Parcheggio (frazione di Triscina) (44 kw)

Parcheggio via 71 (frazione di Triscina) (75 kw)

Nei pressi del Lido Selene (frazione di Triscina) (44kw)

Via Pindaro (frazione di Marinella di Selinunte) (44 kw)

Piazza Martiri Selinuntini (frazione di Marinella di Selinunte) (44kw)

Piazzale delle Metope (frazione di Marinella di Selinunte) (44kw)

Via Palinuro (frazione di Marinella di Selinunte) (44 kw)

Via Piersanti Mattarella parcheggio Mac 2 (Castelvetrano) (75 kw)

Piazza Amendola (Castelvetrano) (44 kw)

Via Manfredi di Savoia riferimento parcheggio cimitero (Castelvetrano) (75 kw)

Via Della Rosa riferimento parcheggio (Castelvetrano) (44 kw)

Via Maggiore Centonze (Castelvetrano) (44 kw)

Via Oberdan (Castelvetrano) (44 kw)

Parcheggio c.le Narciso Cozzo (Castelvetrano) (75 kw)