Emergenza scippi e aggressioni da extracomunitari, Sindaco Alfano scrive al Prefetto: "Convochi Comitato sicurezza"

di: Redazione - del 2023-10-17

I numerosi episodi di aggressioni e di scippi, avvenuti in pieno centro a Castelvetrano, riportati nei giorni scorsi dalla nostra redazione hanno di fatto creato un clima di allarme attorno alla nostra città. Pertanto il Sindaco Enzo Alfano ha scritto al Prefetto sollecitando una convocazione del Comitato sicurezza.

Le parole del Primo cittadino: "Una situazione non più sostenibile in un territorio fragile dal punto di vista socio economico. Non poteva e non doveva essere scelto come centro di accoglienza Castelvetrano con tutte le problematiche di cui lo Stato dovrebbe essere al corrente e in qualche modo sopperirvi anziché continuare ad effettuare atti che continuano a creare difficoltà insicurezza ed anche paura".

Di seguito il testo della nota del Sindaco inviata al Prefetto di Trapani: "Facendo seguito alla nota prot. n. 49552 del 21/09/2023 re-inoltrata con la pec dell'Avvocatura in data odierna, si chiede che il Prefetto in indirizzo indica con urgenza un Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzato a risolvere le problematiche che di recente hanno interessato il territorio. In particolare si evidenzia che, oltre gli eventi delittuosi (tentati scippi, tentate rapine, minacce ed aggressioni) segnalati dagli organi di stampa, lo scrivente continua a ricevere numerose segnalazioni sulla presenza nel centro storico e nelle vie principali della città di soggetti che, con fare minaccioso, attentano alla sicurezza delle persone, ponendo in essere atti intimidatori e vandalici per il privato e per il pubblico arredo cittadino".