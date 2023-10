Castelvetrano, scontro auto-furgone svincolo A29, intervengono gli agenti della Polizia Stradale

di: Redazione - del 2023-10-17

Uno scontro auto-furgone questa mattina sulla rampa dello svincolo A29 all'uscita Castelvetrano è avvenuto paralizzando il traffico veicolare. La leggera pioggia ha reso il manto scivoloso ed è sicuramente la causa principale dell'impatto avvenuto fra un furgone Peugeot ed una Volkswagen Golf.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale ed i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti: tre in totale, tutti castelvetranesi, che hanno riportato lievi traumi e contusioni. Il furgone è di proprietà di una ditta di Palermo. Il traffico in entrata ed in uscita dall'A29 Palermo-Mazara del Vallo, svincolo di Castelvetrano ha subito parecchi rallentamenti. La situazione poco dopo è tornata alla normalità.