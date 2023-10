Folgore, a Casteldaccia per continuare la serie positiva. Chieffo out

di: Redazione - del 2023-10-14

La sesta giornata del campionato di Eccellenza vedrà i rossoneri impegnati nella trasferta di Casteldaccia. Mister Colombo deve fare i conti con con qualche defezione: non sarà della partita Lucas Chieffo, il forte calciatore argentino, impiegato sempre nella linea difensiva, soffre da qualche giorno di una noia muscolare. Le risultanze diagnostiche del centro Polidiagnostico Multimedical a cui si è sottoposto l’atleta, e con il supporto di Giuseppe Scianna e del fisioterapista Salvatore Canta, hanno scongiurato qualsiasi lesione. Il tecnico rossonero spera di recuperarlo per la sfida di domenica prossima al Paolo Marino Folgore-Sciacca.

Non sono al meglio anche Achour e Bottari, in questo caso però non desterebbero preoccupazione le condizioni dei due calciatori. Mescolerà le carte Colombo e con qualche sorpresa che può starci. Contro una rivale diretta per la salvezza i rossoneri vogliono mantenere l’imbattibilità fin qui ottenuta dopo le prime 5 gare. Nell’intervista pre-gara, l’allenatore Colombo e capitan Pizzolato sono consapevoli della forza del Casteldaccia e per questo ci vorrà una buona Folgore per tornare indenni dalla trasferta.

Probabile Formazione Folgore (1-3-4-1-2): Pizzolato; Giuffrida, Montori, Fumuso; Bargione, Bottari, Lupo, Tarantino, Galluzzo, Fofana, Murania. Allenatore Colombo