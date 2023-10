Santa Ninfa, incontro sulla legalità con l'autista del giudice Chinnici sopravvissuto all'attentato di 40 anni fa

di: Mariano Pace - del 2023-10-16

Un incontro intenso quello che si è tenuto nell'auditorium dell’Istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa. Un incontro sulla legalità con Giovanni Paparcuri, sopravvissuto all'attentato al magistrato Rocco Chinnici nel 1983 (rimase gravemente ferito).

Tante le autorità presenti all'incontro: il maresciallo della stazione dei carabinieri di Santa Ninfa, Antonio Chiriatti, il presidente del Consiglio comunale Nicola Biondo, l'assessore alla Pubblica istruzione Maria Terranova, i consiglieri Silvana Glorioso, Rosario Pellicane e Martina Stallone.

L'incontro, ideato e promosso dall'attivista Vittorio Chiaramonte, ha coinvolto in maniera totalizzante tutte le classi della scuola media. Toccanti le parole e la testimonianza di Paparcuri, accompagnate dall'esecuzione di alcuni brani musicali.

Per la dirigente dell'Istituto, Maria Letizia Gentile, “l'incontro ha offerto agli alunni importanti e significativi spunti di riflessione e ha favorito la conoscenza, non solo sotto il profilo professionale ma anche umano, di magistrati come Rocco Chinnici e Giovanni Falcone”.