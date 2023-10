Energia Italia S.r.l. entra nel metaverso con la fiera organizzata da CoderBlock Connect

di: Redazione - del 2023-10-18

Energia Italia è entusiasta di annunciare la sua partecipazione al primo evento internazionale di networking universale nel Metaverso, organizzato da CoderBlock Connect. Questo straordinario incontro digitale si terrà dal 17 al 20 ottobre e offrirà un'esperienza unica e coinvolgente per tutti i partecipanti, con uno stand dedicato nella Expo Area North.

Energia Italia da la possibilità di accedere gratuitamente all’evento, da smartphone o pc registrandosi al seguente link https://events.energiaitalia.info/s/event/a6F7T0000011tfOUAQ/coderblock-connect .

Una volta registrati, i partecipanti potranno personalizzare il proprio avatar e immergersi in un mondo

di innovazione e networking come mai prima d'ora. Il programma di quattro giorni include keynote

speech, panel e interviste con alcuni dei massimi esponenti del mondo dell'innovazione.

Inoltre, gli spettacoli serali saranno straordinari, con il famoso meta influencer John Pork che terrà un

DJ Set ogni sera. Per concludere in bellezza, il 20 ottobre, venerdì, ospiterà artisti di spicco come il

Duo Belladonna, Dani Macchi e Luana Caraffa, il rapper Lucariello e DJ Mike, aka Micionero, in un emozionante concerto Live organizzato da Licensync.

Energia Italia è orgogliosa di fare parte di questa avventura nel Metaverso, offrendo un'opportunità

unica per l'innovazione, la connessione e la condivisione di idee con un pubblico globale.

Non vediamo l'ora di accogliere i partecipanti e condividere questa straordinaria esperienza con loro.

Energia Italia S.r.l. è un rinomato player a livello nazionale con sede a Campobello di Mazara (TP), specializzato nella distribuzione di tecnologie per il fotovoltaico, l'e-mobility, l'accumulo, il solare

termico e le energie rinnovabili. Da 19 anni, Energia Italia è riconosciuta come sviluppatrice di

soluzioni green per il risparmio energetico e per la fornitura di esperienze uniche e formidabili rivolte

agli stakeholders, orgogliosa di partecipare a eventi all’avanguardia.