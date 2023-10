Santa Ninfa, scattati i lavori per l'installazione della prima colonnina di ricarica veloce dei veicoli elettrici

di: Mariano Pace - del 2023-10-19

Sono scattati a Santa Ninfa i lavori per l’installazione della prima colonnina per la ricarica veloce dei veicoli elettrici di Enel X Way Italia, la nuova global business line del Gruppo Enel interamente dedicata alla mobilità elettrica.

La colonnina ( tipo quick AC 22+22KW) sarà installata nella via Arias Giardina. La comunicazione ufficiale dell’avvio dei lavori arriva dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carlo Ferreri.

"L’attivazione di tale infrastruttura - sottolinea il sindaco - è solo il primo passo voluto dalla nostra amministrazione per consentire ai cittadini e ai turisti di cogliere le grandi opportunità offerte dalla mobilità elettrica anche a Santa Ninfa, contribuendo altresì a rendere la città sempre più attrattiva e vivibile”.

Lo scorso 5 luglio 2023 l’amministrazione comunale ha chiesto di essere inserita nel Piano nazionale infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica-Progetto Sicilia Smart Charging (a costo zero per il comune e cofinanziato dal Ministero della transazione ecologica, dalla Regione Siciliana e da Enel X).