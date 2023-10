Castelvetrano, in via Selinunte utilizzato il Geo Radar per le condizioni del sottosuolo

di: Redazione - del 2023-10-20

Il lungo tratto di strada della trafficata via Selinunte è stato da questa mattina oggetto di osservazione con l'utilizzo di macchinario diagnostico denominato Geo Radar. In particolare come riferiscono gli operatori, addetti al servizio, lo strumento servirà per comprendere la reale condizione del sottosuolo ed inviduare le eventuali rotture che esistono sotto il fondo stradale.

Negli ultimi anni il tratto di strada è stato più volte oggetto di lavori di diverse ditte per la sistemazione di linee telefoniche, elettriche ed idriche. L'obiettivo dell'utilizzo del Geo Radar è quello di comprendere la situazione per cercare di scongiurare pericoli alla viabilità, un tratto di strada che viene percorso da mezzi pesanti e diversi bus di linea per i tanti pendolari che arrivano tutti i giorni a Castelvetrano.