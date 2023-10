(VIDEO) "Più sicurezza a CVetrano. Fatti gravi, serve intervento. E sul cimitero..". Parla il Sindaco Alfano

di: Redazione - del 2023-10-18

Ai nostri microfoni il Sindaco Alfano ha risposto alle domande poste sull'attuale situazione in cui versa la Città di Castelvetrano. E come se non bastassero i problemi che vive la nostra comunità, negli ultimi giorni sono aumentati fatti "criminosi" come aggressioni e scippi, commessi da giovani extracomunitari.

Proprio da questo aspetto il primo cittadino ha voluto ribadire di aver sollecitato al Prefetto l'istituzione di Comitato per l'ordine e la sicurezza. "I castelvetranesi non si sento più sicuri nella loro città e questo è un fatto estramemente grave e pertanto bisogno intervenire". Alcune delle dichiarazioni del Sindaco Alfano.

Enzo Alfano ha parlato di pulizia straordinaria della Sager al Cimitero, assumendosi le proprie responsabilità, chiedendo anche scusa alla cittadinanza. E poi in ultimo ha anche risposto ad una domanda più politica sulle prossime amministrative del 2024.