(VIDEO) Marinella, uno spreco di acqua da 6 mesi e non solo. I residenti: "Cattivo odore ed insetti, per non parlare del pericolo incidenti"

di: Redazione - del 2023-10-19

La segnalazione della perdita idrica in via Persefone a Marinella di Selinunte era stata più volte attenzionata ma dopo 6 mesi, la nostra redazione, nuovamente contattata da alcuni residenti della zona, è scesa in campo andando ad ascoltare chi vive in prossimità dell'incrocio fra la via Castore e Polluce, 2 e la via Persefone, arteria principale del traffico veicolare di Marinella, proprio a ridossa della piazza della Stazione.

E' evidente la fuoriuscita idrica, acqua che ristagna causa di maleodorante odore e di insetti. Abbiamo ascoltato alcuni residenti che indicano quella porzione di strada come pericolosa e la fuoriuscita di acqua potrebbe essere causa di incidenti, specialmente per chi viaggia a bordo di scooter e ciclomori.