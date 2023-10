CVetrano, amici la sera in piazza con chitarra e clarinetto per “allontanare” il rischio sicurezza e invogliare i cittadini a uscire

di: Redazione - del 2023-10-19

Iniziare a frequentare il centro storico di Castelvetrano potrebbe essere il deterrente per "combattere" il fenomeno dei malintenzionati che nelle ultime settimane sono stati protagonisti di aggressioni e scippi.

Un gruppo di "baldi" giovani così come amano definirsi ha deciso di trascorrere una serata proprio nel centro storico di Castelvetrano, ed in particolare nella piazza Principe di Piemonte. Di solito sono in tre amici a suonare, ma solo per puro divertimento, per gioco: la clavinetta, la chitarra e il clarinetto. C’è anche chi ha cantato.

"Stasera, dopo un conviviale fra vecchi amici, un gruppo di baldi giovani (si fa per dire, il più

piccolo ne aveva sessantotto) ha continuato l’allegra serata cantando e suonando in piazza

Principe di Piemonte, per cercare d’incoraggiare i concittadini a frequentare le piazze di

Castelvetrano sia di giorno sia di sera senza la paura d’incontri poco piacevoli. Se la gente esce,

invece di rintanarsi in casa per la paura, i malintenzionati non potranno più nuocere nessuno e si

eviterà di far diventare la città un deserto".

Questo è un segnale importante lanciato ai cittadini castelvetranesi, che come ha riferito il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, non si sentono sicuri e pertanto ha sollecitato al Prefetto l'istituzione del Comitato per l'ordine e la sicurezza.

Bisogna riappropriarsi dei propri luoghi e ridare alla Castelvetrano quel senso di vitalità soprattutto al centro storico, diventato negli ultimi anni un deserto e frequentato solo da persone poco raccomandabili.