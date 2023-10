Castelvetrano, Nicola Li Causi: "Allarme scippi e furti, apriamo il sistema delle piazze e istituiamo misure di protezione sociale"

di: Redazione - del 2023-10-19

Il tema della sicurezza e dell'emergenza venutasi a creare in città dopo una serie di episodi è attenzionato anche dalle forze politiche castelvetranesi. Dinanzi alla questione è intervenuto, attraverso un comunicato, Nicola Li Causi interviene in merito agli innumerevoli episodi di furti e rapine verificatesi nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano:

“E’ un vero e proprio allarme sociale, un’emergenza alla quale abbiamo l’obbligo morale di rispondere, sforzandoci di risolvere il problema ai nostri concittadini che sono stati gli sfortunati protagonisti di tanti episodi delinquenziali” afferma Nicola Li Causi, il referente di Forza Italia a Castelvetrano, che continua

“In un quotidiano moltiplicarsi di fenomeni criminosi nella nostra città, diventa necessario mobilitare e riaprire al traffico il sistema delle piazze, luogo lasciato in balia dell’illegalità, affinchè chi commette il crimine non si senta così sicuro di poter agire indisturbato. Chiediamo inoltre a tutta l’amministrazione comunale di istituire adeguate misure di protezione sociale e di destinare un fondo che serva come contributo, per un rimborso delle spese sostenute da coloro che hanno subito danni da scippo o rapina”.