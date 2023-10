Folgore, il tecnico Colombo: "Sarà una bella sfida contro lo Sciacca". Chieffo ancora out

di: Redazione - del 2023-10-21

C'è attesa per la gara di domani al Paolo Marino, un Folgore-Sciacca dal sapore antico, una sfida che torna in campionato dopo qualche anno di assenza. I rossoneri di Colombo, da più parti in questa settimana, indicati come la compagine "sorpresa" per via dei 12 punti conquistati in 6 gare, imbattuti e con la migliore difesa del campionato.

Ai microfoni di CastelvetraNews il tecnico rossonero, Stefano Colombo, non ha nascosto il compiacimento sul momento dei suoi ma la strada è ancora è lunga, e da domani la Folgore avrà un bel tour de force da affrontare, prima lo Sciacca poi Favara, Geraci e Mazara 46, gare "verità" per i rossoneri.

Sul fronte squadra, dovrebbe essere ancora assente il forte calciatore argentino Lucas Chieffo. Le sofferenze fisiche non sono del tutte passate, ma da quanto si apprende, l'atleta ha svolto un lavoro differenziato e e potrebbe essere arruolabile a partire dalla trasferta "proibitiva" di Favara.

Per il resto l'organico è tutto a disposizione, non è da escludere che Colombo mandi in campo lo stesso undici che domenica scorsa ha ottenuto il primo successo in trasferta a Casteldaccia.

Probabile formazione (1-3-4-1-2): Pizzolato; Achour, Giuffrida Montori; Bargione, Altieri, Bottari, Tarantino; Galluzzo; Fofana, Murania.

VIDEO INTERVISTA CLICCA SUL TASTO PLAY: