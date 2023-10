Riapre la Fattoria Carimi il prossimo 28 ottobre. A Natale ci sarà il "Villaggio di Betlemme"

di: Redazione - del 2023-10-22

Nelle scorse settimane ci eravamo occupati dello "Zoo" Fattoria Carimi di Castelvetrano e del sequestro di alcune specie di animali. Terminato l'iter burocratico l’Associazione Culturale “Zoo Fattoria Rosario Carimi, in collaborazione con l’Azienda Agricola Carimi Filippo” è lieta di comunicare la riapertura del parco fattoria.

Sabato 28 ottobre alle ore 16 si riaprono i cancelli della Fattoria Carimi, una struttura esistente nel territorio già da dal 2014 che si veste di nuovo per offrire un servizio sempre migliore alla collettività. Il parco vuole essere un luogo di incontro per le famiglie, per i bambini ma anche per gli anziani e per chiunque voglia trascorrere del tempo a contatto con la natura alla scoperta delle nostre tradizioni.

La struttura è rivolta alle scolaresche, alle associazioni, alle famiglie e a qualsiasi ente pubblico o privato voglia disporne, per effettuare visite guidate, gite e percorsi didattici, la possibilità di organizzare feste ed eventi, e di poter degustare i nostri prodotti. Lo staff sta inoltre procedendo nella realizzazione dell’evento oramai famoso che si tiene ogni anno nel periodo natalizio “Il Villaggio di Betlemme” che ci riporterà indietro nel tempo alla scoperta del valore assoluto del Natale, con grandi novità.