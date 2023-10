La ciclabile della discordia voluta dall’Unione Europea. Carreggiata ridotta in via Cavallaro. Si va verso senso unico?

di: Redazione - del 2023-10-25

Dopo la "striscia" di manto stradale asfaltata nei mesi scorsi, sono saltati all'occhio i lavori di completamento delle ciclovie, in particolare nella via Cavallaro a Marinella di Selinunte. Il primo dubbio che sorge a residenti e villeggianti è sulla riduzione della carreggiata già di per sè non larghissima.

Secondo voci, non ancora confermate, è molto probabile che la strada in questione, la via Cavallaro, arteria importante della viabilità, specialmente nei mesi estivi, unica alternativa alla ss 115, potrebbe diventare a senso unico in direzione Castelvetrano.

Nei mesi scorsi sulle ciclovie non poche sono state le polemiche, si tratta di opere frutto di finanziamenti europei e che riguardano diverse località turistiche della Sicilia, Castelvetrano e la borgata di Marinella di Selinunte tra queste.