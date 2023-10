Rossoneri domenica a Favara, Folgore sei pronta a stupire ancora?

di: Redazione - del 2023-10-28

La Folgore andrà a Favara domani in una posizione di classifica, meritata sia chiaro, che ha smentito tanti che credevano più su un inizio stentato che altro. I rossoneri di Colombo, gara dopo gara, hanno inanellato punti su punti portandosi a ridosso delle corazzate del campionato. Proprio contro una di queste se la giocherà la compagine rossonera che domani renderà visita alla forte Pro Favara, squadra costruita per vincere il campionato dopo le buone stagioni degli anni precedenti.

Dalle parole del Direttore Generale, Gianfilippo Bonanno, e dell'allenatore in seconda, Giacomo Terzo, sul canale social della ASD Folgore traspare questa sensazione di velato ottimismo sulla squadra e su quanto ancora possa fare l'undici rossonero anche al cospetto di squadre più forti di quelle incontrate.

Le loro dichiarazioni sono state quasi "flemmatiche", lasciando intendere il clima di quiete nel preparare la gara. "Due anni che sognavamo di vivere attese come queste, gare importanti per il nostro progetto", ha riferito il dg rossonero. "Siamo preparati per la partita, certo loro pensano più che altro a vincere il campionato, il nostro obiettivo è tutt'altro. Siamo preparati a stupire se ce la facciamo come ogni domenica" ha dichiarato Giacomo Terzo, il tecnico che sostituirà domani in panchina lo squalificato Colombo.

Un giusto clima per affrontare gare importanti, del resto i rossoneri, per il loro obiettivo da perseguire, sono consapevoli che non saranno sfide come queste a sancire il proprio futuro ma è molto evidente che da questo tipo di partite possano uscire report interessanti specialmente per i tanti giovani di valore e di futuro che indossano domenicalmente la maglia rossonera, basti pensare ai 6 under che sono ormai in pianta stabile nello scacchiere di Colombo: Giuffrida, Murania, Lupo, Tarantino, Bargione e Fumuso.

Tornando sul campo e sulla rifinitura sono out i calciatori Chieffo e Bussa, l'argentino soffre da settimane di un problema nell'intersezione laterale della coscia mentre il giovane a causa di uno strappo muscolare dovrà stare fermo almeno un mese. Tornerà in gruppo la prossima settimana Paolo La Francesca reduce da un serio guaio alla caviglia. Non sta bene a causa di un affaticamento al flessore anche Mauro Bottari, fra l'altro uno dei migliori in campo domenica scorsa. Se non dovesse farcela Colombo dovrà inventarsi qualcosa. In avanti confermatissimo il tandem Fofana-Murania ancora in attesa dei goal in trasferta con alle spalle un Galluzzo che gara dopo gara sembra aver ritrovato la forma dei tempi migliori.

Probabile Formazione (1-3-4-1-2): Pizzolato; Fumuso, Giuffrida, Montori; Achour, Bottari, Altieri, Tarantino; Galluzzo; Fofana, Murania.