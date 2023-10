“Partiti dalla Tunisia. Non mangiavamo da giorni. Vorrei dire a mia moglie che sono vivo”. Le prime testimonianze dei sopravvissuti al tragico sbarco

del 2023-10-28

“Vorrei avvisare mia moglie e i miei figli che sono vivo”. Una delle prime frasi di uno dei più grandi di età dei migranti sbarcati ieri sera a mezzanotte a Marinella di Selinunte. A raccontarlo ai nostri microfoni Giuseppe Rizzuto del Ristorante “La Pineta” che ha accolto e soccorso i primi migranti che hanno richiesto aiuto alla struttura. “Erano partiti tre giorni fa dalla Tunisia e non mangiavano da diversi giorni” continua il racconto lo stesso Rizzuto. “Abbiamo dato da mangiare a chi si è avvicinato mentre altri sono scappati si dice in direzione Menfi altri non si da dove”. Un giovane 15enne (in foto di spalle) è riuscito tramite la nostra Redazione a contattare telefonicamente il papà per avvisarlo che era sopravvissuto allo sbarco.