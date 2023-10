Indagine Dda Milano, tra gli indagati un castelvetranese vicino alla famiglia Messina Denaro

di: Redazione - del 2023-10-25

C'è il nome di Paolo Aurelio Errante Parrino, 76 anni, originario di Castelvetrano, nell'inchiesta della Dda Milano. Risulta tra gli indagati in questa inchiesta che sta facendo luce sugli affari di Cosa Nostra nel Nord Italia. Secondo quanto riporta ilFattoQuotidiano, la procura ha avviato l'indagine relativo ad un vero e proprio "Consorzio mafioso lombardo" dove risulterebbero importanti i rapporti fra l'uomo, indicato come fedelissimo" della famiglia Messina Denaro ed alcuni esponenti di spicco della politica di Abbiategrasso.

Secondo le indagini ci sarebbero stati degli incontri fra sodali a Campobello di Mazara, in una bar a poche centinaia di metri dall'ultima abitazione di Matteo Messina Denaro, in via Cb21.

Secondo quanto riporta l'Ansa: "Fra gli oltre 150 indagati nell'inchiesta della Dda di Milano sul "sistema mafioso lombardo" figura anche Paolo Aurelio Errante Parrino, che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato il "punto di raccordo" tra il "sistema mafioso" in Lombardia, ossia il presunto accordo tra le tre mafie, e Matteo Messina Denaro, morto lo scorso settembre. Parrino per gli inquirenti avrebbe trasferito al boss "comunicazioni relative ad argomenti esiziali" mentre era latitante".