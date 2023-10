Presidente associazione N.O.I, Emanuela Indiano: "Riprendiamoci la città" Tutti i weekend al centro

di: Redazione - del 2023-10-28

Abbiamo avvicinato ed intervistato Emanuela indiano, 37enne di Castelvetrano, madre di 3 splendidi ragazzi, da sempre cittadina attiva della città, referente Plastic free da 3 anni e dal 5 maggio 2023 presidente e portavoce dell’associazione N.O.I CASTELVETRANO ODV.

"La nostra è un'associazione regolarmente registrata, pronta a svolgere qualsiasi attività si voglia, al fine di far rinascere la città intesa come luogo ma anche e soprattutto come società. Io abito a Castelvetrano da sempre, lavoro nel campo del TURISMO e non nascondo che spesso mi sono vergognata ai loro occhi, per il degrado visibile ma anche culturale della città.

Per troppi anni Castelvetrano è stata vestita di abiti inappropriati, si sono susseguite varie amministrazioni, alcuni hanno fatto bene, altri hanno portato il devasto totale e altri ancora si professano vicini alla città, ai cittadini, ma in realtà io stessa mi chiedo spesso cosa fanno?

Allora con altri associati, anch’essi stanchi d’aspettare un segnale amministrativo, ci siamo uniti e rispolverando i ricordi: quello più presente era “La passiata a la strata di la cursa”, momento che noi da bambini aspettavamo con ansia il fine settimana, momenti da condividere in famiglia e con amici amando e ammirando le piccole cose. Quindi ci siano chiesti: perché non invitare la cittadina a rivivere quei momenti?

Non possiamo permettere a delinquenti e preciso (non sono solo extracomunitari,anzi forse sono la minoranza) di impossessarsi dei nostri luoghi, della nostra città, mettendo paura a chiunque voglia anche semplicemente comprare qualcosa. Ancora nel centro storico, per fortuna aggiungo, ci sono imprenditori che credono e investono nella città, perché non aiutarli a tenere duro? Perché non contribuiamo alla loro crescita e non alla loro moria? Perché ricordiamoci che se c’è vita, se c’è movimento in città la gente cattiva si isola, si annulla e da spazio alla gente con voglia di riscatto.

Piuttosto di andare in paesi limitrofi, passeggiamo nella nostra città. Spesso mi sento dire: a castelvetrano non c’è nulla! Ma se qualcuno fa viene duramente criticato ( ed io ne so qualcosa) qui vige la legge, tanto a me non m’interessa.



Invece NO! Ci deve interessare, per noi stessi, per i Nostri ragazzi, che non debbano più vergognarsi del luogo in cui vivono. Quindi vi aspettiamo numerosi, ogni sabato e domenica dalle 18.30 in piazza Matteotti per poi proseguire la nostra passeggiata fino al Sistema delle Piazze, con la famiglia, con amici ognuno con la sua storia da raccontare, passeggiando o prendendo semplicemente un caffè

RiprendiamoCi la città. Vi aspettiamo