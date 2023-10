Scontro tra auto e scooter al semaforo (sempre più nascosto dalle erbacce) in zona Salute. Due giovani feriti

del 2023-10-28

Un incidente tra auto e moto si è verificato oggi pomeriggio a Castelvetrano all’angolo tra via Trapani e via Pietro Luna. Un uomo alla guida di una Fiat arrivava dalla via Trapani e sembra non aver visto il semaforo rosso e ha attraversato finendo per impattare uno scooter a bordo del quale c’erano un ragazzo e una ragazza. L’ incidente si è verificato intorno alle 16:45. A ben vedere il semaforo per chi arriva dalla via Trapani e sempre più nascosto dalla folta vegetazione che ne rende difficile la visione. A seguito dell’incidente i due giovani sono stati trasportati in Ospedale avendo riportato ferite agli arti inferiori e non solo.