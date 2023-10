Sbarco migranti Selinunte: tre minori si presentano in centro di accoglienza

di: Redazione - del 2023-10-30

Le ricerche di altri dispersi in mare sono state sospese per le avverse condizioni meteo, infatti il forte vento di scirocco ha interotto le operazioni che saranno riprese il prima possibile. Intanto tre minori si sono presentati, dopo aver vagato due giorni, in un centro di accoglienza.

I tre minorenni hanno detto di far parte del gruppo sbarcato venerdì notte sulla spiaggia di Marinella di Selinunte e si sono presentati spontaneamente stamattina, attorno alle 10:30 presso il Centro di accoglienza Selinus, in via Catullo, gestito dalla Coop Dea del presidente Giorgio D'Antoni.

I giovani hanno raccontato agli operatori della struttura, di aver raggiunto la spiaggia e dopo essersi messi in salvo, hanno vagato per due giorni prima di stamattina, si sono presentati chiedendo di mangiare e di essere accolti. Gli operatori della struttura hanno chiamato i carabinieri che hanno trasferito i tre ragazzi nel centro di contrada Milo a Trapani per l’avvio dell’iter di identificazione.