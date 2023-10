Santa Ninfa, otto giorni di festa per la ricorrenza della Patrona

di: Mariano Pace - del 2023-10-30

Saranno otto i giorni di festa per la ricorrenza della Patrona Santa Ninfa. Da domenica 5 a domenica 12 novembre si susseguiranno gli appuntamenti 2023, organizzati dal comune di Santa Ninfa e dalla parrocchia Chiesa Madre.

Il sipario sui festeggiamenti si aprirà alle ore 12,00, con due momenti all’interno del comune: la “Restituzione della tela recuperata “Re di spade del Belice” di Rosario Bruno e la donazione del libro: ”Storia del Belice. Dal terremoto alla rinascita negata 1968 2028 del senatore Vito Bellafiore”.

Alle ore 19,00 è prevista la "Scinnuta e vestizione del simulacro di Santa Ninfa. Offerta della lampada di Santa Ninfa ed accensione da parte del sindaco. Benedizione degli alimenti per la 38^ Sagra del pane cunzatu. Dal 6 al 8 novembre è in programma l’omaggio a Santa Ninfa dei bambini della scuola primaria.Il Triduo in onore di Santa Ninfa sarà predicato l’8 novembre da Don Vito Nardin, rosminiano e arciprete Emerito di Santa Ninfa. Il 9 novembre (ore 18 Chiesa Madre) si terrà la conferenza".

Martiri di ieri e di oggi: da Santa Ninfa a Livatino”, a cura del professore Rosario Atria. Il 10 novembre (ore 18 Società Operaia di Mutuo Soccorso) è in programma la conferenza: ”Storia della traslazione della reliquia della Santa patrona nel paese di Santa Ninfa, a cura di Giuseppe Bivona ed Enzo Giambalvo.

Sempre il 10 novembre alle ore 21,00, presso Sala teatro della Chiesa Madre, serata di ballo con “I Baraonda”. Sabato 11 novembre, alle ore 17,30: Centro Storico- NYMPHA. La storia di una Comunità e della sua Santa Patrona. Alle 18,30 scatterà la processione della Reliquia di Santa Ninfa dalla Chiesa di S.Anna alla Chiesa Madre.

Il “clou” dei festeggiamenti si avrà domenica 12 novembre. Alle 17,00 è prevista la “Firma del Patto di Amicizia tra la Città di Palermo e la Città di Santa Ninfa alla presenza dell’Arcivescovo Metropolita di Palermo e del Vescovo di Mazara del Vallo”.

Alle ore 18,00 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Monsignor Corrado Lorefice Arcivescovo Metropolita di Palermo e concelebrata dal Vescovo di Mazara del Vallo Angelo Giurdanella.

A seguire la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Carlo Ferreri e atto di affidamento.

Alle 19,00 comincerà la processione per le vie cittadine. Alle 21,00 scatterà la “XXXVIII Sagra del Pane Cunzatu”e spettacolo musicale con gli “Aguja Band”. Chiusura dei festeggiamenti alle ore 22,30 con sorteggio e i Giochi d’artificio.)