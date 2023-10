Giusy Cavarretta proclamata nuovo Presidente della Fidapa per il biennio 2023/2025

del 2023-10-29

Passaggio di consegne e rintocco di campana per la Fidapa sezione di Castelvetrano, la presidente uscente Caterina Salvo lascia il testimone alla presidente Giusy Cavarretta che rivestirà il prestigioso ruolo nel biennio 2023/2025, momento in cui la Fidapa di Castelvetrano festeggerà il suo quarantesimo anno di vita associativa.

Alla suggestiva cerimonia, che si è svolta venerdì 27 ottobre presso l'incantevole location di Baglio Trinità, hanno partecipato le socie, le autorità civili e religiose della città, le presidenti e le past president delle sezioni della provincia di Trapani, i presidenti dei club service che operano nel territorio e ospiti prestigiose tra le autorità Fidapa internazionali e del distretto Sicilia.

Erano presenti la presidente internazionale BPW Catherine Bosshar, la vicepresidente internazionale BPW Giuseppina Seidita e la tesoriera del distretto Adele Musso. Molti i momenti di partecipata emozione e tanti gli spunti di riflessione sui temi nazionali e internazionali proposti dalla Fidapa per il biennio appena iniziato. Alla neo presidente e a tutto il direttivo gli auguri per un proficuo lavoro da portare avanti per il territorio in comunione con le realtà locali, le autorità civili e religiose e la comunità tutta.