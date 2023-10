Balordi in azione al Pala Puglisi e bocciodromo. Divelte porte, distrutti bagni e quadri elettrici

del 2023-10-29

Vandali in azione presso il pala Puglisi e il bocciodromo a Castelvetrano. Balordi hanno distrutto sanitari, divelto porte, distrutto i quadri elettrici e non solo. Di recente il pala Puglisi è stato affidato all’all'associazione A.S.D. Dancing for a Dream di Mario Cecinati, mentre per il bocciodromo nelle prossime settimane si dovrebbe procedere a dare seguito alle procedure di affidamento della struttura.

All’interno degli spogliatoi del pala Puglisi sono state rinvenuti materassi e indumenti che lasciano presupporre che extracomunitari trovino rifugio in questa struttura per trascorrere le ore notturne. Ad effettuare la ricognizione dell’avvenuto atteggiamento per conto del Comune, con delega al patrimonio, è stata l’avvocato Marika Giacalone.