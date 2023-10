Violento scontro tra due auto su A-29 allo svincolo tra CVetrano e Campobello. Tre persone in Ospedale

di: Redazione - del 2023-10-29

Violento scontro sull'A-29 nei pressi dello svincolo per Castelvetrano e Campobello tra una Opel corsa condotta da un uomo di Palermo e una Lancia Ypsilon (che ha terminato la corsa contro un guard-rail) con alla guida una giovane di Castelvetrano in compagnia du un giovane. Il tamponamento, pare per un colpo di sonno del conducente della Opel, è avvenuto quasi allo scoccare dell’ora legale intorno alle tre.

Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco di Castelvetrano e il 118 che ha trasportato le tre persone a bordo della due auto in ospedale per una serie di ferite, per fortuna, non gravi. I due mezzi procedevano in direzione Mazara. Sul posto anche il personale Anas che ha gestito la viabilità.