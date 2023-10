Naufragio migranti Marinella, continuano le ricerche in mare. Scoperto giubbotto con denaro, sigarette e probabili bustine di droga

di: Redazione - del 2023-10-29

Un giubbotto (in foto) con oltre100 euro, dinari, sigarette Marlboro, due caricabatterie per cellulare e due bustine, con all’interno probabilmente marijuana, è stata trovato galleggiante in mare nel tratto dove attualmente sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco con acqua scooter, i gommoni e i mezzi della Capitaneria di porto. Al momento non sono stati trovati altri corpi mentre pare che un altro superstite sia stato trovato a Castelvetrano e sarebbe il 14esimo.

Il giubbotto galleggiante (non si esclude possa appartenere allo scafista) aveva fatto pensare ad un corpo galleggiante ma dopo accurate verifiche è stato escluso che trattavasi di persona deceduta. Intanto continuano le indagini per cercare di capire il numero esatto degli occupanti della moto barca “per evitare - dice il vice dirigente provinciale dei vigili del fuoco Architetto Giuseppe Risalvato - di investire tempo e risorse umane se non vi sono i dovuti riscontri”.

In foto sotto il giubbotto che galleggiava in mare