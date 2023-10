Folgore a testa alta a Favara ma diversi episodi fanno discutere. Guarda gli highlights VIDEO

di: Redazione - del 2023-10-30

Alla Folgore gli applausi, al Favara l'intera posta in palio. I rossoneri vanno in casa di una delle candidate alla vittoria finale senza timori revenziali tanto che il tecnico manda in campo Murania, Fofana, Galluzzo e Bargione dal primo minuto. Una sconfitta, la prima in campionato, che potrebbe starci ma sono alcuni episodi che lasciano molti dubbi: la terna arbitrale diretta da Cianci di Bari ha giudicato che il fallo subito dal rossonero Tarantino fosse fuori dall'area e che la palla colpita da Ficarrotta avesse varcato la linea.

Masticano amaro Colombo ed i suoi calciatori, la dirigenza dall'inizio della stagione ha deciso una linea serena e quiete dinanzi a qualche "svista" arbitrale subita ma adesso gli episodi si stanno facendo troppi.

ECCO LA SINTESI DELLA GARA PRO FAVARA-FOLGORE 1-0:

su gentile concessione della ASDFolgoreOfficial