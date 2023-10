Castelvetrano, 36enne fugge all'alt dei carabinieri, bloccato dopo una folle fuga

di: Redazione - del 2023-10-31

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano e della Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Carabinieri Sicilia hanno arrestato in flagranza un 36enne del luogo (con precedenti di polizia) per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il 36enne, in atto sottoposto all’obbligo di soggiorno nel comune di Castelvetrano, in piena notte non si sarebbe fermato all’ALT intimato dai Carabinieri in un posto di blocco dandosi alla fuga. Ne scaturiva un inseguimento dove lo stesso effettuava manovre pericolose in pieno centro percorrendo anche strade contromano.

Dopo qualche minuto diversi equipaggi dei Carabinieri intervenuti in supporto riuscivano a bloccare l’uomo, sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita. A seguito di rito direttissimo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. tre volte a settimana.