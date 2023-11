"Mio fratello salvato all'Ospedale di Castelvetrano. Grazie a medici, infermieri ed operatori sanitari"

di: Redazione - del 2023-11-01

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore, l'avvocato Ferdinando Giannilivigni, che vuole ringraziare l'operato di medici, infermieri ed operatori dei reparti di chirurgia generale e di rianimazione dell'Ospedale di Castelvetrano per aver letteralmente salvato la vita al fratello.

"Gentile direttore,

La prego di pubblicare questa lettera sul suo giornale, al fine di ringraziare pubblicamente tutto il personale sanitario dell’Ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano e, in modo particolare, medici, infermieri ed operatori sanitari dei reparti di chirurgia generale e di rianimazione, i quali, grazie al loro indefesso impegno, hanno letteralmente salvato la vita di mio fratello, grazie a due complessi interventi chirurgici a distanza di tre mesi.

Dopo il primo intervento del 16 luglio u.s., riuscito e reso possibile solo grazie all’innata bravura dei Dott.ri Antonio Tavormina (chirurgo) ed Antonello Basone (anestesista), è stata necessaria una degenza di sette lunghi giorni presso il reparto di rianimazione, dove mio fratello è stato assistito da una equipe medica di alto profilo, che, in meno di una settimana, è riuscita a portarlo fuori dal pericolo di vita.

Il lavoro è stato, poi, completato in una lunga degenza nel reparto di chirurgia, durante la quale abbiamo potuto apprezzare l’efficienza, la bravura e la passione, ma anche mi lasci dire l’umana comprensione, di tutta l’equipe medica (medici, infermieri e personale assistenziale).

Anche il buon esito del secondo intervento chirurgico, programmato fin da luglio ed eseguito il 24 ottobre u.s., che ha permesso la completa guarigione di mio fratello, è stato reso possibile sempre e solo grazie all’indefesso impegno di tutta l’equipe del reparto di chirurgia generale, magistralmente diretta dal Dott. Antonio Tavormina.

Con la presente voglio, quindi, esprimere, per il tramite della Sua testata, tutto il mio ringraziamento e stima nei confronti di tutto il personale sanitario dell’Ospedale di Castelvetrano, troppo spesso poco considerato da noi cittadini e spesso vittima di ingenerosi attacchi.

La mia esperienza spero possa servire per ripensamento rispetto a scelte miopi della politica, soprattutto regionale, che negli ultimi anni ha, di fatto, smantellato, se non del tutto almeno una parte, del “nostro” Ospedale. Con i migliori saluti".