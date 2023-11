Santa Ninfa, Consiglio comunale approva mozione sulla Sagra, assente il sindaco Ferreri

di: Mariano Pace - del 2023-11-03

E’ stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Santa Ninfa la mozione riguardante la

gestione della Sagra della Pecora (in programma a Santa Ninfa il 19 novembre 2023) e l’affidamento degli stand alle attività commerciali.

Il documento è stato presentato dal gruppo maggioritario: ”Insieme per Santa Ninfa”, che non sostiene l’azione politico, amministrativa del sindaco Carlo Ferreri. In dettaglio, la mozione indirizza “l'attività dell'amministrazione comunale affinché a nessuna attività commerciale o produttiva che

partecipa alla sagra della pecora venga chiesto l'esborso di denaro per l'ottenimento degli stand a queste occorrenti”.

Ma l’evento che ha fatto “letteralmente infuriare” il gruppo maggioritario è stato l’assenza, in aula del sindaco Carlo Ferreri.

“Un fatto clamoroso - scrivono i consiglieri comunali di Insieme per Santa Ninfa - assieme a lui hanno disertato la seduta i quattro consiglieri a lui vicini. Si tratta di un fatto senza precedenti, mai successo in 77 anni di storia repubblicana.

Secondo lo statuto, infatti, il sindaco o un assessore delegato è obbligato a partecipare alle sedute consiliari. Si è trattato di una gravissima mancanza di rispetto - proseguono - per le istituzioni”.

E’ la prima volta - ha esclamato nel suo intervento il consigliere comunale Rosario Pellicane - che accade a Santa Ninfa che si discute in consiglio comunale senza contradditorio”.

Il gruppo ha già annunciato la presentazione di una mozione di censura nei confronti del sindaco, la cui assenza viene considerata “un atto di vigliaccheria politica”.

“Un sindaco che da cinque mesi chiede a gran voce collaborazione, si sottrae al confronto perché non in grado di reggere il Sulla questione il sindaco Carlo Ferreri, in una nota ha fatto sapere che “le aziende partecipanti alla Sagra non pagheranno alcun onere. Ma le stesse si stanno volontariamente

organizzando per farsi carico di alcuni servizi necessari all’organizzazione dell’evento”.