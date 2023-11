Folgore, senza Bottari e Chieffo per tornare alla vittoria

di: Redazione - del 2023-11-04

Sarà una Folgore ancora più giovane, quella che affronterà domani il Geraci, formazione che lo scorso anno stravinse il campionato di Promozione, al Paolo Marino con inizio alle ore 14:30, per via delle "pesanti" assenze di Bottari, volato in Argentina per l'improvvisa dipartita del padre Marcelo e di Chieffo, ormai assente da quasi un mese. Per l'undici rossonero sarà la prima priva del suo leader, così come lui stesso, in una recente intervista rilasciata al canale social della asd Folgore, ha dichiarato.

Dalle ultime notizie dal campo di allenamento, la squadra sembra non piangersi addosso per la mancanza del centrocampista albiceleste, anzi c'è tanta voglia di dedicare a Mauro una bella prestazione. Colombo senza Chieffo e Bottari dovrà rivoluzionare e non poco ma il tecnico rossonero è sempre stato, in queste 8 giornate, propenso a sorprese di formazione. Non si esclude che possa in mediana trovare qualche nuova soluzione. In difesa ed in attacco la Folgore dovrebbe mantenere l'assetto delle ultime prestazioni, a Favara, ad esempio, nonostante la prima sconfitta subita, i rossoneri hanno avuto modo di farsi apprezzare.

Forti recriminazioni per due decisioni che hanno trovato la solidarietà di molti sportivi sui social: il rigore negato per il fallo fischiato su Tarantino ed il no goal di Ficarrotta sono stati ben evidenti dalle immagini che hanno fatto il giro del web. Domani arbitrerà l'incontro il fischietto piemontese Gabriele Iorfida di Collegno coadiuvato dagli assistenti palermitani Cottone e Cono.

Gara che si preannuncia bella e vibrante, due squadre che giocano spesso a viso aperto, lo spettacolo dovrebbe essere assicurato. C'è curiosità nel vedere la Folgore senza Bottari e se questa assenza possa ulteriormente mostrare il valore di una rosa che sta dimostrando di essere composta da molti under che hanno già avuto modo di evidenziare carattere e tanta voglia di fare. Con l'avvicinarsi delle aperture delle liste, la gara potrebbe far scrivere sul taccuino della dirigenza qualche annotazione importante.

Probabile Formazione: (1-3-4-1-2): Pizzolato; Giuffrida, Montori, Fumuso; Achour, Altieri, Bargione, Tarantino; Galluzzo; Fofana, Murania.