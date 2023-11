Castelvetrano, la polizia procede allo sgombero del locale comunale occupato da extracomunitari

di: Redazione - del 2023-11-02

Dopo le tante segnalazioni di cittadini indignati ed i solleciti all'Amministrazione comunale, proprio ieri, è stato decisivo l'intervento degli agenti di Polizia del Commissariato di Castelvetrano che hanno messo in atto la procedura di sgombero dell'edificio, ubicato nel Sistema delle piazze, al piano terra di Palazzo Pignatelli, occupato abusivamente da settimane, da alcuni extracomunitari.

Alcuni locali comunali, saranno affidati ad associazioni che si occuperanno fra non molto dell'organizzazione del Natale 2023. Proprio il locale, oggetto di sgombero, sarà affidato alla Pro Loco per per attività da svolgere nel periodo natalizio.