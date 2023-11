Partita della solidarietà, successo di pubblico ed obiettivo raggiunto

di: Redazione - del 2023-11-03

Raccolti oltre due mila euro per la partita della solidarietà a Castelvetrano.Serviranno per acquistare un cavallo da donare all’Aias per i percorsi di ippoterapia dei disabili. L’appello lanciato da Nino Romano, presidente della Pro Loco Castelvetrano-Triscina e da Vincenzo Basiricò ha toccato le coscienze di tutte le scolaresche di Castelvetrano e anche delle associazioni di ballo e sportive che hanno gremito gli spalti dello stadio comunale.

Merito alle insegnanti che hanno aiutato gli alunni con cartelloni, scritte varie a comprendere il significato di aiutare chi ha bisogno, anche di un piccolo gesto per fare una grande cosa. Sono arrivati volti noti della televisione della Nazionale italiana “Angeli della Tv” per questo triangolare che ha visto la partecipazione della formazione degli Amatori calcio di Castelvetrano, e anche della formazione Selinunte calcio.

L’incasso dice Nino Romano: "è già a disposizione dell’Aias per l’acquisto di un cavallo che possa fare al caso dell’Aias. Abbiamo anche pensato di compre giocattoli per i bambini. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’’evento".

Per la cronaca ha presentato l’ex miss Europa Nicole di Mario che ha fatto sflilare tanti volti noti per esempio di “Amici di Maria” De Filippi. Non poteva mancare la verve di Vito D’Antoni che ha dato brio con il suo microfono alla bella manifestazione.

Official photo: Carmelo Certa