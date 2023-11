DASPO a cinque ultras saccensi per i disordini dopo Folgore-Sciacca. Indagini ancora non concluse

di: Redazione - del 2023-11-04

Mano pesante nei confronti di 5 ultra saccensi, protagonisti, secondo quanto viene fuori dalle decisioni della Questura di Trapani, di episodi di violenza al termine della gara di campionato tra la Folgore e lo Sciacca, disputata al Paolo Marino di Castelvetrano lo scorso 22 ottobre.

A.B. ed N.P., entrambi trentatreenni, raggiunti da provvedimento DASPO per anni 8. N.D. e C.C. di 33 anni, e C.G. di 22 invece hanno ricevuto il DASPO per 5 anni.

Nei giorni scorsi avevamo raccontato gli incidenti avvenuti che hanno portato anche a diversi feriti, tra questi due tifosi della Folgore e qualche membro delle forze dell'ordine. In base alle indagini svolte, che secondo quanto trapela, sono ancora al vaglio degli inquirenti le testimonianze di chi ha vissuto direttamente quei minuti di ordinaria follia, sono responsabili e sanzionati con il DASPO 5 tifosi dello Sciacca, due per anni 8, tre per cinque anni.

Secondo quanto riporta il comunicato stampa della Polizia di Stato, "un gruppo di circa quaranta sostenitori della squadra saccense, forzavano il cordone di sicurezza creato dal personale in servizio e, dopo aver spalancato uno dei cancelli di uscita, si dirigevano all’esterno dell’impianto sportivo raggiungendo ed aggredendo - con l’utilizzo di aste di bandiera ed altri oggetti contundenti isolati sostenitori della “Folgore Calcio” ancora presenti nelle immediate vicinanze del campo di gioco.

In particolare, cinque ultras saccensi accerchiavano un tifoso della Folgore colpendolo al volto e

procurandogli la frattura del setto nasale ed altre escoriazioni sul viso".