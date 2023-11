Castelvetrano, uomo alla guida di un’auto travolge cinque vetture e si ribalta

di: Redazione - del 2023-11-04

Un uomo alla guida della sua auto in probabile stato d’ebbrezza ha tamponato cinque auto a folle velocità e alla fine si è ribaltato con la sua Fiat Multijet. Il fatto è avvenuto in via Quarnaro. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso. L'uomo alla guida dell'auto è stato estratto dai Vigili del Fuoco e non ha riportato gravi ferite e ha rinunciato alle cure da parte del personale del 118.