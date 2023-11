Tragedia evitata a Castelvetrano: auto rimane vicinissima ai binari

di: Redazione - del 2023-11-06

Una Fiat 500 è rimasta chiusa dal passaggio a livello della via San Martino a Castelvetrano. Per fortuna lo spazio tra i binari ed il passaggio a livello ha consentito alla vettura di sostare, in attesa del treno in corsa, fuori dalla linea ferrata.

A bordo della vettura una donna che ha fatto male i calcoli trovandosi bloccata. Sono intervenuti alcune persone che hanno messo lateralmente la vettura per evitare un impatto del treno che stava arrivando da Mazara. Per fortuna il pronto allarme ha bloccato il treno e con un forte sospiro di sollievo la donna ha ripreso la sua marcia.