Fattoria Carimi, al via i preparativi per il "Villaggio di Betlemme 2023"

La macchina organizzativa dello Zoo Fattoria "Rosario Carimi" si è rimessa in funzione e viaggia spedita verso gli appuntamenti invernali e natalizi. L'azienda ha comunicato l'avvio dei preparativi per l'evento del "Villaggio di Betlemme 2023" che si svolgerà dal mese di dicembre e che prevederà tante novità.

"L'Associazione culturale Zoo Fattoria "Rosario Carimi" è lieta di comunicare la preparazione dell'emozionante " Villaggio di Betlemme 2023" presso lo zoo fattoria Rosario Carimi a Dicembre: si potrà assistere alla magia del Presepe Vivente, tra vecchi mestieri e tradizioni si potrà rivivere la nascita di Gesù nell'antica Betlemme.

Tra fumi, fuochi, degustazioni di prodotti antichi e compartecipazione di tanti animali a partire dal giorno 8 Dicembre il Villaggio di Betlemme apre i battenti. Quest'anno la novità dedicata ai bambini nelle giornate di domenica 10 e 17 dicembre, in cui si potrà godere la bellezza del presepe a partire dalle 15.30 dando modo anche di giorno di emozionarsi con le innumerevoli scene, per poi passare alle fiaccole e fuochi della sera. Vi aspettiamo non fatevelo raccontare vivetelo di persona".