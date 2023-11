Folgore-Geraci 1-1 Commento, tabellino, Pagelle e Highlights VIDEO

di: Redazione - del 2023-11-06

E’ finita in parità tra la Folgore e il Geraci, che volevano entrambe vincere la gara ma alla fine nei minuti di recupero i rossoneri potevano chiuderla a loro favore. E’ stata una sfida viva con due squadre che si sono affrontate a viso aperto. La Folgore imbottita di giovani per le assenze pesanti degli argentini Bottari e Chieffo.

Qualche recriminazione per la Folgore per via di due interventi subiti da Fofana, al 36' ed al 2' della ripresa, in entrambi i casi, l'arbitro Iorfida ha deciso di non fischiare il calcio di rigore apparso alquanto evidente. Al 9' del secondo tempo sono gli ospiti a passare in vantaggio.Errato disimpegno della giovane difesa folgorina che permette ai due attaccanti di presentarsi davanti al portiere e lì Guadagnoli non ha difficoltà a battere Pizzolato.

Sulle ali del vantaggio gli ospiti creano altre situazioni di pericolo ma la Folgore con Galluzzo che sale in cattedra, con gli ospiti in 10, per l'espulsione di Panebianco, e con l'incessante incitamento degli ultras, al 24’ trovano il pareggio. Angolo per i rossoneri, la palla rimbalza sulla linea dove il giovane Fumuso si trasforma in attaccante e di testa pareggia il conto delle reti.

La Folgore prende campo e coraggio riversandosi nell'area avversaria. Diversi calci d'angolo ed in una azione molto concitata, il lancio di Tarantino per Fofana arriva a a Tomasino che da solo di testa davanti il portiere ospite riesce nell'impresa di colpire l'estremo difensore già battuto.

Folgore che mantiene la stessa posizione in classifica, le assenze di Bottari e Chieffo si sono fatte sentire? Questo è il quesito che la dirigenza si porrà anche in vista della prossima apertura delle liste di trasferimento.

TABELLINO Folgore-Geraci 1-1: 9’ st Guadagnoli 24’ st Fumuso

Folgore: Pizzolato, Achour, Giuffrida, Montori, Fumuso, Tarantino, Lupo (25' st Tomasino), Altieri ( 6’ st Murania), Fofana, Galluzzo, Bargione (46’ st Ala). A disposizione: Billera, Ciolino, Sanci, Pizzolato, Mandalà, Spanò. Allenatore: Terzo

Geraci: Barbagallo, Coco, Albanese, Bressan, Cardin, Lo Pizzo, Giovagnoli, Gonzales (28’ st Abdelazim), Guadagnoli, Bonamaison (39’ st Balsamo) Panebianco. Allenatore: Mirto (in tribuna). Arbitro Iorfida (Collegno)

Note: 20’ st espulso Panebianco

PAGELLE ROSSONERE:

PIZZOLATO 6,5: mette in mostra le doti di calciatore con un dribbling che ha fatto venire i brividi anche al più glaciale dei tifosi, all'ultimo secondo si catapulta in area avversaria alla ricerca del goal vittoria. Incolpevole sul goal ospite. TEMERARIO.

ACHOUR 5: ha il compito di girare nel mezzo per dare forza e corsa al compagno di reparto, adattato nel ruolo. Una prestazione piena di errori, l'impegno non è mancato ma non è il solito Bilel. OPACO.

GIUFFRIDA 6,5: a braccetto di destra, per la prima in campionato, la sua partita è sempre su quei livelli ai quali il giovane catanese ha abituato l'ambiente. Parte da lui l'azione che avrebbe potuto portato alla vittoria al fotofinish. ATTENTO.

MONTORI 6,5: da centrale di difesa non soffre, ha un bel passo soprattutto quando mette la pezza nel chiudere agli attacchi avversaria. Un paio di recuperi sono di buona fattura. VOLENTEROSO.

FUMUSO 6: l'errore poteva costare caro alla squadra ma poi trova, con voglia e caparbietà il colpo del pareggio. Non è la prima volta che riesce a recuperare ad una "noia" che avrebbe distrutto chiunque. Il voto è fra il 4,5 per l'errore ed il 7,5 per il goal. REAZIONE.

TARANTINO 6,5: sempre nel vivo dell'azione soprattutto nel primo tempo quando sulla sua corsia di sinistra cerca di spingere. Nella seconda parte della ripresa spostato a destra ha il merito di mettere quel pallone che Tomasino spreca. AUDACE.

LUPO 6,5: parte benissimo, con una paio di giocate di buonissimo livello poi si adegua sulla corsia di competenza a compiti di copertura ed è meno evidente. Il suo apporto comunque c'è stato. PRESENTE.

ALTIERI 5: ci si aspettava molto di più dal giocatore che ha un buon arredo tecnico. Tranne in qualche situazione in cui prende l'iniziativa, non si è visto nel cuore del gioco della Folgore. SPENTO.

FOFANA 6: subisce tanto dai difensori avversari, poco tutelato dal giudizio del direttore di gara. E' presente in avanti ma stavolta non incide come in altre circostanze. RECRIMINAZIONE.

GALLUZZO 7: il migliore dei rossoneri, si adatta in mediana per sostituire il compagno assente. Pian piano cerca di prendersi la scena e nella seconda parte della ripresa sale in cattedra. UMILTA'.

BARGIONE 6: solo qualche guizzo di pregevole fattura ma troppo poco per un calciatore che potrebbe essere il perno principale del cambio di passo della squadra. La sua elettricità potrebbe essere l'arma in più. Purtroppo si è perso nei momenti clou dell'incontro. SPERANZA.

MURANIA 6: entra in campo poco prima del vantaggio ospite. Il suo apporto è importante per tentare l'assalto. Il goal non è ancora arrivato ma sta bene fisicamente. Il suo talento servirà per il prosieguo. DESIDERIO.

TOMASINO 5: perde la sfera in un contropiede che poteva portare la Folgore in un 3 contro 3. Poi al 96° di testa ha la grande chance ma spreca. IMPAURITO.

ALA S.V.

TERZO 6: ha cercato di cambiare in corsa l'architettura della squadra, nel primo tempo i rossoneri hanno cercato di imbastire qualche trama poi nella ripresa il goal subito è una mazzata, la reazione c'è stata. Molto arrabbiato con qualcuno dei suoi. ADIRATO.