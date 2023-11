del 2023-11-06

Incidente sul lavoro stamane intorno alle 10 in un cantiere edile a Castelvetrano in zona via Tagliata. Un operaio G. A. di circa 60 anni, per cause da accertare, ha battuto accidentalmente la testa a terra cadendo da un ponteggio. L’uomo che ha riportato un trauma cranico è stato immediatamente trasferito dal 118 presso l'ospedale di Mazara del Vallo.