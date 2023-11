Opportunità di lavoro per Digital Marketing Specialist. Ecco come candidarsi

del 2023-11-10

Agenzia di comunicazione del belicino cerca per una collaborazione un Social Media Specialist che si occuperà di gestire campagne online e piani di marketing sui social media. In dettaglio le attività richieste potranno essere:

Creazione di contenuti per canali social;

Generazione di traffico in entrata;

Creazione di contenuti per Facebook e Instagram, YouTube, Twitter, TikTok e Linkedin, dai semplici post fino alle GIF, video e grafiche;

Monitoraggio degli Analytics;

Ideazione di strategie Social, dalla progettazione di una campagna fino alla creazione;

Pianificazione dei Post;

Supporto allo sviluppo della rete commerciale con visite presso le sedi dei clienti.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi anche per una figura giovane e anche senza esperienza. Sarà considerato un plus la presenza fisica a Castelvetrano o in paesi limitrofi.

Gli interessati potranno inviare il Cv a [email protected]