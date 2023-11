Un dono per la vita, in memoria di Diego Calia, del Kiwanis club alla comunità scolastica del Plesso Dante Alighieri del 2° Circolo G. Di Matteo

di: Redazione - del 2023-11-10

In memoria del socio Diego Calia scomparso recentemente, il Kiwanis club di Castelvetrano insieme agli Amici del Corso Poseidon 85 VA M.M.I. l’8 novembre scorso ha donato un defibrillatore al plesso Dante Alighieri appartenente al 2°Circolo Giuseppe Di Matteo.

Un gesto di elevato senso civico che dimostra, ancora una volta, attenzione, sensibilità, generosità e costante presenza nel territorio da parte del club service Kiwanis, il quale continua a farsi carico delle esigenze della scuola e dei bambini, nei confronti dei quali ha sempre manifestato grande attenzione e premura, donando uno strumento prezioso per lo svolgimento del quotidiano compito di mettere in campo azioni di prevenzione e sicurezza di tutta la comunità scolastica e della cittadinanza.

Un gesto compiuto insieme agli amici del Corso Poseidon 85 VA della Marina Militare Italiana di cui il socio Diego Calia è stato un componente, che hanno posto in essere una raccolta fondi concretizzatasi con l’acquisto del defibrillatore, portato dal Lgt della M.M.I. Nicola Salerno che ha tracciato un breve ricordo dell’amico Diego.

Presenti molti soci e autorità Kiwaniane tra cui il past governatore Antonio Maniscalco e il Lgt della Divisione 7 Sicilia Giuseppe Alletto il quale si è complimentato con il presidente del club Kiwanis di Castelvetrano Giovanni Rizzo per la mirabile iniziativa. Il presidente Giovanni Rizzo, responsabile

del reparto di anestesia e rianimazione dell’Ospedale di Castelvetrano, ha accettato l’invito della Dirigente Maria Luisa Simanella di istruire i docenti e tutto il personale scolastico, ma anche i bambini che frequentano la scuola all’utilizzo del defibrillatore.

Cooperato dall’infermiere del reparto di Anestesia e Rianimazione Calogero D’Alcamo ha mostrato agli alunni e a tutti gli intervenuti le manovre di primo soccorso con l’utilizzo del manichino e del defibrillatore. Molte le domande da parte degli alunni incuriositi e interessati da questo gesto generoso che hanno apprezzato tanto, ringraziando il Kiwanis attraverso una performance di brani musicali e riflessioni che hanno commosso tutti. Presenti anche la vedova Giovannella e la figlia Miriana che hanno ringraziato tutti gli attori della manifestazione. Un ringraziamento particolare va alle insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria del Plesso Dante Alighieri per la competenza e professionalità nel guidare gli alunni nel percorso formativo.

Da oggi, afferma la dirigente scolastica, Maria Luisa Simanella, "grazie alla sensibilità, benevolenza

e generosità del Presidente e dei soci del Kiwanis club di Castelvetrano, la comunità scolastica del

Plesso Dante Alighieri ha un defibrillatore, strumento salvavita importantissimo. Accogliamo con

gioia questo gesto molto significativo, perché la cultura del dono è un valore ed ha un valore. Come

diceva Madre Teresa di Calcutta, Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo

nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare”.