Castelvetrano, "Ancora il Natale senza luminarie?" L'appello di una commerciante

di: Redazione - del 2023-11-10

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione da parte di una commerciante di Castelvetrano, Chiara Billeri che pone una domanda sulla mancanza da anni delle luminarie nel periodo natalizio.

"Il periodo natalizio è sempre più triste negli ultimi anni, creiamo un atmosfera più accogliente per consentire alle persone di passeggiare nella via del corso e fare acquisti di natale dai commercianti. Noi, esercenti, da parte nostra ci adopereremo per organizzare qualcosa".

Da anni ormai il centro storico di Castelvetrano non è più illuminato nel periodo natalizio. Per decenni le nostre luminarie hanno rappresentato un'attrazione per i tanti "curiosi" anche dei paesi limitrofi. Potrebbe essere un ottimo segnale ma bisognerà fare i conti con le casse "magre" dell'amministrazione.