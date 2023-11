Castelvetrano aderisce al GAL, Alfano: "Occasione importante da non farsi scappare"

di: Redazione - del 2023-11-11

Con deliberazione della Giunta Comunale nr. 219 del 03 novembre l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano ha decretato l’adesione al Partenariato del GAL “Valle del Belice” Programma LEADER 2023- 2027, approvandone lo schema del Protocollo d’Intesa.

Il Bando per l’accesso all’intervento SRG06 – Leader – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale pubblicato come Allegato al D.D.G. n. 3942/2023 del 31/08/2023 consente per la prima volta anche ai territori dei Comuni inseriti nelle Aree B, come nel caso del Comune di Castelvetrano, di poter partecipare alla realizzazione del Programma LEADER Sicilia 2023-2027.

“La nostra Amministrazione non poteva farsi scappare una occasione così importante - commenta il Sindaco Alfano, e noi siamo stati pronti a coglierla con immediatezza non appena è stato possibile; tale bando consente di ridefinire, anche geograficamente, i partenariati di sviluppo rurale e con essi le strategie di sviluppo rurale da implementare attraverso il Programma Leader”.

Il GAL Valle del Belice raggruppa 12 Comuni del Belice delle Provincie di Trapani, Agrigento e Palermo; - nella precedente Programmazione 2014-2020 il GAL ha ben operato portando avanti una strategia di sviluppo basata sulle comuni vocazioni culturali, produttive e paesaggistiche. Il Comune di Castelvetrano condivide con la maggior parte dei Comuni aderenti vari strumenti di programmazione (Distretto Socio-Sanitario, Distretto Turistico, FLAG Il Sole e l’Azzurro, etc.).

Quindi, conclude il Sindaco Alfano: “l'adesione del Comune di Castelvetrano, come soggetto partner al GAL Valle del Belice assicurerà sostegno e integrazione alle iniziative promosse dallo stesso e garantirà benefici certi e sostanziali ad uno dei settori economici più rilevanti del territorio comunale quale l'agricoltura”.