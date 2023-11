Giovanissimo santaninfese Salvatore Murania si laurea campione del mondo under 12 di kick-boxing

di: Mariano Pace - del 2023-11-11

Prestigiosissimo successo sportivo per il giovanissimo atleta di Santa Ninfa Salvatore Murania. Si è infatti laureato “campione del mondo under 12 di kick-boxing”, nella categoria dagli otto ai dodici anni. Ha conquistato il titolo della federazione Wtka a Marina di Carrara.

Nello scorso mese di maggio, Murania, invece, aveva conquistato il titolo nazionale a Napoli, allenandosi con il “Team Phoenix” diretto dal maestro Gaspare Salvo di Partanna.

Salvatore Murania, 11 anni, frequentante la scuola media Luigi Capuana di Santa Ninfa, ha iniziato a pratica il kick-boxing all’età di 5 anni. “Sono molto felice-ha affermato-per il risultato raggiunto che corona anni di duro impegno e di allenamenti intensi”.

Anche il sindaco di Santa Ninfa Carlo Ferreri si è voluto unire ai complimenti per il neo-campione.

“Siamo orgogliosi-ha evidenziato-per il prestigioso riconoscimento ottenuto dal nostro giovane Murania”.

Ferreri ha annunciato che domani sera, alle ore 21, in occasione dei festeggiamenti per la Santa Patrona gli consegnerà una targa di encomio per il brillante traguardo raggiunto.