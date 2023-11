Folgore, brutta tegola! Bottari non tornerà dall'Argentina

di: Redazione - del 2023-11-09

Una brutta notizia per la Folgore, Mauro Bottari, a seguito del grave lutto che ha colpito la sua famiglia, secondo voci che trapelano dagli ambienti vicini alla società rossonera, non tornerà per il momento dall'Argentina.

Un grosso problema per la squadra di mister Colombo, che domenica, orfana del suo "leader" carismatico non è andata oltre il pareggio casalingo contro il Geraci. Su Mauro Bottari e Lucas Chieffo, alle prese con un guaio fisico ed ancora lontano dal rientro in campo, la dirigenza rossonera aveva costruito attorno la propria rosa.

L'esperienza dei due calciatori argentini, soprattutto all'inizio della stagione si era fatta vedere sul terreno di gioco e dentro lo spogliatoio. Adesso la società sicuramente dovrà attivarsi sul mercato per rimediare alla pesantissima perdita del forte centrocampista argentino. E domenica i rossoneri renderanno visita al forte Mazara 46, terza forza del campionato che non nasconde grandi velleità anche per gli ultimi acquisti ufficializzati.