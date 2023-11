Folgore, contro il forte Mazara 46 esame di maturità per i giovani rossoneri

di: Redazione - del 2023-11-12

(ph. asdfolgoreOfficial su concessione)

Una settimana non facile per i rossoneri di Colombo, sette giorni fa il pareggio interno con il Geraci, il non rientro di Bottari e l'infermeria che non cessa di ospitare atleti, ultimo in ordine di tempo: Giovanni Lupo che dovrà stare fermo per qualche settimana, che si aggiunge a Chieffo, Bussa e La Francesca.

La buona notizia è che il forte atleta argentino, Lucas Chieffo è stato inserito nella lista dei convocati per la gara di oggi al Nino Vaccara, fischio d'inizio dell'arbitro Merlino di Pontedera, fra Mazara 46 e Folgore. Una posizione di classifica divide le due compagini, ma i sette punti di distacco sono eloquenti sul campionato che le squadre vogliono disputare, i "giallorossi" mazaresi, continuano a presentare nuovi innesti ed aspirano a rimanere a ridosso delle due grandissime del campionato, ovvero Nissa e Pro Favara mentre la Folgore vuole raggiungere la tranquillità nel più breve tempo possibile.

Il confronto di oggi è un banco di prova importantissimo per l'undici rossonero, affrontare la terza forza per far comprendere la bontà del "giovane" organico che la società quest'anno ha messo a disposizione del suo staff tecnico. L'assenza di Bottari è un macigno, e proprio per questa ragione, la Folgore dovrà far capire il suo livello di miglioramento dinanzi ad avversari importanti. A Favara i rossoneri uscirono fra gli applausi e rimediarono, causa anche due "deprecabili" decisioni arbitrali, la prima sconfitta.

Oggi a Mazara la necessità virtù sembra che sia il leit motive di presentazione, in emergenza la Folgore avrà un arduo compito ed i giovani "folgorini" saranno chiamati all'impresa. Formazione tutta da inventare per Colombo, Chieffo probabilmente partirà dalla panchina, senza Mauro Bottari e Lupo, il tecnico rossonero potrebbe essere costretto a mandare in campo un undici a sorpresa.

Probabile formazione (1-3-4-1-2): Pizzolato; Achour, Montori, Fumuso; Bargione, Giuffrida, Spanò, Tarantino; Galluzzo; Fofana, Murania. Allenatore Colombo.