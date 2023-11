A rischio chiusura gli Uffici del Giudice di Pace di Castelvetrano. Grido d’allarme dell’Ass. Avvocati del Belice

del 2023-11-12

A rischio di chiusura gli Uffici del Giudice di Pace di Castelvetrano, che si occupa dei contenziosi civili e penali di Campobello e Castelvetrano. E così, dopo la chiusura della Sezione distaccata di Castelvetrano del Tribunale di Marsala avvenuta nel 2013, anche quest’altro presidio di legalità rischia di scomparire, nonostante l’impegno dell’Associazione degli Avvocato Valle del Belice di altri movimenti civici, come Orgoglio castelvetranese . Intanto l’impiegata di cancelleria ha già lasciato l’ufficio. Il presidente dell’Associazione” Avvocati Valle del Belice”, l’avvocato Salvatore Accardo, ha dichiarato che: “la priorità assoluta è quella del rinnovo della convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano tra i Comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara.

Essendo prossima la scadenza della convenzione che era stata sottoscritta nel mese di giugno 2014, il Sindaco del Comune di Castelvetrano ed il Sindaco del Comune di Campobello di Mazara, invitati il 18 ottobre scorso ad un’assemblea straordinaria dell’Associazione Avvocati Valle del Belice, si sono reciprocamente impegnati al rinnovo della convenzione ed hanno assunto l’impegno di procedere alla sua sottoscrizione entro e non oltre il 15 gennaio 2024, ovvero prima della convocazione dei comizi elettorali. Come associazione siamo sempre disponibili ad un dialogo con le amministrazioni ed il direttivo dell’associazione è in attesa di essere convocato dai primi cittadini per partecipare ai lavori di redazione e definizione della rinnovanda convenzione.

Per quanto riguarda le problematiche relative alla situazione manutentiva e logistica dell’edificio, -continua l’avvocato Accardo-, pur consapevoli delle difficoltà economiche del Comune di Castelvetrano, si condividono le preoccupazioni del Presidente del Tribunale, considerato che le criticità sono state evidenziate già nel mese di gennaio 2023 e ad oggi non hanno trovato ancora soluzione. Sul trasferimento della dipendente giovedì scorso, ho ricevuto diverse telefonate da parte dei colleghi, che hanno lamentato il disservizio che si è creato in cancelleria in particolare per il contemporaneo impegno del personale a supporto dell’udienza penale che si è tenuta in mattinata.

Come associazione, in attesa che sia reintegrato al più presto il personale dell’ufficio, non possiamo che associarci alle richieste del Presidente del Tribunale.

A nome dell’associazione-conclude il Presidente ribadisco che l’ufficio costituisce una ricchezza in termini di presidio di giustizia per i territori di Castelvetrano e Campobello di Mazara, ed in prospettiva, con l’aumento della competenza per materia, diverrà un polo sempre più importante. Dopo il Covid , si è registrato un aumento del 48%, del contenzioso civile e dell’85% del penale con i due Giudici di Pace Giorgio Lo Verde (civile) e Bruno Vivona (penale).