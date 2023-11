Primo passo per la Gela-Agrigento-Castelvetrano, oggi pomeriggio dibattito pubblico a Castelvetrano

di: Redazione - del 2023-11-15

Oggi, mercoledì 15 novembre, alle ore 11:00, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Dibattito Pubblico per le ipotesi progettuali relative alla realizzazione delle opere del macrolotto 1 dell’itinerario Gela-Agrigento-Castelvetrano, dallo svincolo A29 di Castelvetrano a Sciacca ovest.

L’appuntamento per il primo dibattito pubblico è a Castelvetrano (Tp), nel pomeriggio di mercoledì 15 novembre (ore 17.30-21), al Convento dei Minimi, piazza Escrivà 37.



La conferenza stampa si terrà presso la sede dell’assessorato regionale delle infrastrutture e mobilità, sita in via Leonardo da Vinci 161, a Palermo.



Saranno presenti, oltre ai rappresentanti di Comuni e Province interessati, l’Assessore Regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò, il Direttore della Struttura territoriale Sicilia di Anas Spa Raffaele Celia, il Rup Luigi Mupo di Anas Spa, la referente per il Sud dei procedimenti autorizzativi Fernanda Faillace della Direzione Tecnica Anas Spa, la responsabile Area 6 Sicilia Palermo progettazione della direzione tecnica di Anas Spa; la responsabile di Progetto Palermo progettazione della direzione tecnica di Anas Spa, Nando Granieri ed Elena Bartolocci di Sintagma Srl, mandataria del RTI progettazione.

Anas Spa, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, in quanto ente proponente è chiamata a richiedere, in fase di analisi delle ipotesi progettuali delle opere, la procedura del “dibattito pubblico” prevista dalle norme nell’ambito del processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico.