La Folgore perde di misura in trasferta con il Mazara 46. Recriminazioni rossonere per scelte arbitrali discutibili

La Folgore perde immeritatamente una gara che avrebbe meritato sicuramente di pareggiare contro il Mazara 46. Nel finale Fofana lanciato a rete è stato fermato dall’ex Barbero con un fallo veramente troppo evidente sorvolato dall’arbitro. Ancora protesta dei folgorini per un gol subito su carica evidente sul portiere Pizzolato che ha lasciato spazio all’attaccante mazarese Ortiz Lopez per il vantaggio. A fine gara ancora una volta ci si rammarica su arbitraggi che hanno condizionato il cammino della Folgore che oggi era in campo con 5 under tra cui il giovane castelvetranese Spanó all'esordio.