Incidente mortale nella notte a Castelvetrano. Francesco Ancona la vittima, gravissima una ragazza

del 2023-11-13

Un grave incidente mortale si è verificato questa notte in via Selinunte a Castelvetrano. A perdere la vita un ragazzo di 33 anni, Francesco Ancona, a bordo di un veicolo a due ruote a seguito del forte impatto con una Fiat Panda Blu. Una donna, 37 anni di Marsala, B.C. che si trovava a bordo dello scooter è stata trasferita in gravissime condizioni con l'Elisoccorso a Palermo.

Francesco Ancona, molto conosciuto, ha prestato servizio in diverse pizzerie della zona ed era un tifosissimo della Folgore.

Intorno alla mezzanotte un violentissimo scontro fra una Fiat Panda condotta da G.M. in compagnia di un altro giovane A.R. ed uno scooter "Beverly" ha provocato la morte del conducente mezzo a due ruote. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i sanitari del 118. A bordo del veicolo a due ruote anche una donna di 37 anni B.C. marsalese che è in gravi condizioni.

Al vaglio degli inquirenti l'esatta dinamica del violento tamponamento, dalle prime indiscrezione pare che l'autovettura, in direzione Castelvetrano, a causa della forte velocità abbia impattato lo scooter.

Seguono aggiornamenti.